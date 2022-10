«Uniti nello sport»: il 22 ottobre al parco Viviani di Napoli per fare attività fisica

Il programma prevede attività ginniche e di danza per tutte le fasce d'età, dai bambini alla terza età. La manifestazione, fortemente voluta dalla municipalità, rappresenta un'iniziativa di promozione del benessere e di contrasto alla vita sedentaria.

La seconda municipalità, in collaborazione con alcune associazioni sportive del territorio, ha organizzato per sabato 22 ottobre la prima edizione di “Uniti nello sport”. La giornata si svolgerà all'interno del parco Viviani in via Girolamo Santacroce.

I cittadini potranno godere della cornice del parco che di recente è stato oggetto di riqualificazione da parte della municipalità, del comune e della Regione Campania.