Lunedì 15 Ottobre 2018, 16:44

Il commissario straordinario per le Universiadi Gianluca Basile ed il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale, Pietro Spirito hanno firmato oggi un accordo in vista delle Universiadi che si svolgeranno nella prima metà di luglio 2019 e che avranno nell'area portuale la principale base logistica. Nell'aerea portuale troveranno accoglienza circa 4000 atleti in due navi da crociera. L'autorità portuale, secondo quanto previsto dalla convenzione, provvederà all'adeguamento dei servizi, del sistema dei trasporti e del sistema di viabilità nel porto di Napoli. Attenzione sarà riservata all'innalzamento dei sistemi di sicurezza. La convenzione firmata oggi ha avuto il via libera dell'Autorità nazionale anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone. Subito dopo la cerimonia della firma, i tecnici della struttura commissariale delle Universiadi e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno centrale hanno tenuto un vertice operativo.