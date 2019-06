Universiadi a Napoli, canta Malika Ayane

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 6 Giugno 2019, 09:55

Sarà Malika Ayane la voce della cerimonia di apertura delle Universiadi del 3 luglio allo Stadio San Paolo. La cantautrice milanese farà parte del grande show che Balich Worldwide Shows sta mettendo in piedi per celebrare l'inizio dell'Universiade napoletana.LA CERIMONIAQuattro volte a Sanremo, pluripremiata dalla critica, Malika Ayane è figlia dell'integrazione, milanese di nascita, di madre italiana innamoratasi di un ragazzo marocchino durante un viaggio di piacere, è un'appassionata sportiva, pratica boxe. Nell'ottobre scorso Napoli le regalò un'accoglienza speciale. La cantante arrivò in sella ad uno scooter al rione Sanità insieme ad alcuni amici e quando un gruppetto di ragazze che stavano cenando in un locale del quartiere si accorse della scena iniziò l'improvvisato karaoke che divenne virale tra la Ayane e le coriste per una sera.GLORYSenti il calore che scalda la terra, questa è energia vulcanica. Bandiere al cielo, comincia la festa, ho il cuore in gola già che scalpita. Cerca la gloria, nella vittoria e poi Partenope ti premierà.... Sono i primi versi delle note che hanno accompagnato la cerimonia inaugurale di accensione della Torcia. Glory è il titolo del brano - che alterna inglese e napoletano, pop e rap - scritto da Stefano Gargiulo, trentottenne compositore di Napoli. Nel progetto coinvolti anche per le voci Andrea Cavallaro, Marta Carbone, Gaia Lena Cota, rapper Giovanni Marigliano in arte Joe Mallo, Consiglia Morone, Alessandro Romano, Alfredo D'Ecclesiis. La Film Commission, invece, promuoverà un film documentario di circa trenta minuti, diretto dal regista napoletano Francesco Patierno, sulla grande corsa verso l'Universiade, tra preparazione e aspettative.ALBERTINISarà Demetrio Albertini uno dei calciatori protagonisti nel percorso della Torcia delle Universiadi che oggi fa tappa a Losanna. L'ex giocatore del Milan sarà a Milano il 10 giugno allo spazio Campania, in piazza Fontana, negli ex locali della Banca Nazionale dell'Agricoltura. Con lui olimpionici e iridati come Silvana Stanco (Tiro a Volo), Mattia Bronconi (Taekwondo), Pierpaolo Frattini (Canottaggio), Patrizio Oliva (Pugilato), Piero Poli (Canottaggio).