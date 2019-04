Papa Francesco benedirà la fiaccola delle Universiadi di Napoli 2019. La benedizione del Santo Padre avverrà nel corso della tappa romana del percorso della fiaccola, svelato questa mattina in occasione dell'incontro alla Stazione Marittima di Napoli con i capi delegazione dei Paesi che parteciperanno alle Universiadi.



La prima tappa sarà Torino, sede della prima Universiade estiva nel 1959, dal 3 al 5 giugno. Dal 6 all'8 giugno la fiaccola sarà a Losanna, sede della Fisu, per poi fare tappa a Milano nello Spazio Campania (dal 9 al 10 giugno) e ad Assisi dall'11 al 13 giugno. Dal 14 al 16 giugno la fiaccola sarà a Roma e a Città del Vaticano, dove riceverà la benedizione del Santo Padre, mentre dal 17 al 19 giugno ci si sposterà a Matera, Capitale europea della Cultura 2019. Il 20 giugno la fiaccola approderà in Campania: dal 20 al 22 giugno sarà ad Avellino, dal 23 al 25 giugno a Benevento, dal 26 al 28 giugno a Caserta e dal 29 giugno al 1° luglio a Salerno, per raggiungere finalmente Napoli il 3 luglio, giorno della cerimonia di apertura della XXX edizione delle Universiadi.

Martedì 2 Aprile 2019, 16:44

