E' partita questo pomeriggio la fiaccola della 30/a edizione dell'Universiade Estiva, in programma a Napoli dal 3 al 14 luglio prossimi. La cerimonia si è svolta al Rettorato dell'Università degli Studi di Torino, con l'accensione del braciere, la staffetta è poi proseguita in piazza Castello, piazza Carignano fino ad entrare nella suggestiva 'Galleria dei Re' del Museo Egizio, concludendo il suo viaggio, almeno per oggi, presso la facoltà di Architettura al Parco del Valentino.



Prende così il via il tour dell'Universiade nei capoluoghi della Campania che accoglieranno la 30^ Summer Universiade in programma dal 3 al 14 luglio a Napoli e in tutto il territorio della regione. Domani, mercoledì 5 giugno, il Comitato organizzatore incontrerà le Istituzioni locali irpine alle ore 12.00 a Palazzo Caracciolo, sede della Provincia di Avellino, e quelle sannite alle ore 16.00 a Palazzo Mosti, sede dell'Amministrazione Provinciale di Benevento. Giovedì mattina, alle ore 11.00, appuntamento con i rappresentanti delle Istituzioni di Terra di Lavoro nell'aula consiliare del Comune di Caserta, mentre venerdì 7 giugno, alle ore 9.30, ultima tappa del tour nella sala del Gonfalone del Comune di Salerno. Obiettivo degli incontri è illustrare alle autorità locali, ai Dirigenti Scolastici, agli organi di informazione e alle associazioni sportive tutte le promozioni e le agevolazioni previste dal Comitato organizzatore allo scopo di garantire la massima partecipazione dei cittadini e degli studenti all'evento multidisciplinare più grande al mondo dopo le Olimpiadi.



Il Comitato consegnerà, inoltre, promocard per l'ingresso gratuito alle competizioni destinate agli allievi over 18, e farà il punto della situazione sugli impianti del territorio che saranno sede di gara. Il Comitato organizzatore, oltre a stabilire prezzi assolutamente accessibili, ha previsto una serie di vantaggi per i più giovani: per gli under 18, gli over 65 e gli studenti universitari saranno gratuite (anziché 3 euro) le gare di qualificazione, mentre le finali costeranno 3 euro anziché 5 (previsto anche un pacchetto family - due adulti e due bambini under 18 - a 14 euro). Riduzioni anche per la cerimonia inaugurale, in programma il 3 luglio allo Stadio San Paolo: per under 18, over 65, delegazioni sportive, studenti universitari, associazioni sportive e militari prezzo ridotto a 5 euro anziché 15, oltre al pacchetto family a 36. La Cerimonia di chiusura a Piazza del Plebiscito, prevista il 14 luglio, è invece gratuita per tutti. Domani, inoltre, l'Ambassador Massimiliano Rosolino, oro olimpico a Sidney 2000, visiterà le Residenze Universitarie del Campus di Fisciano che dal 27 giugno - giorno in cui i Villaggi degli Atleti apriranno le porte alle delegazioni - ospiteranno 1900 atleti di calcio e tiro con l'arco. A seguire, il tour continuerà al CUS Salerno di Baronissi dove si terranno, dal 3 al 9 luglio, le gare di scherma. Rosolino parteciperà poi all'incontro con la Provincia di Avellino, in programma domani, e visiterà il PaladelMauro, dove si disputeranno le competizioni e le finali di pallacanestro maschile e femminile.

Martedì 4 Giugno 2019, 16:52 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2019 17:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA