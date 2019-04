Mercoledì 3 Aprile 2019, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2019 18:00

La Struttura Commissariale dell'Universiade ha acquisito la disponibilità dell'Enac a predisporre soluzioni logistiche ed organizzative per facilitare il transito dei passeggeri e accogliere al meglio atleti, delegati e ospiti Fisu, in vista dell’enorme flusso previsto sia in arrivo che in partenza per la 30esima Summer Universiade Napoli 2019.È stato firmato oggi il contratto con Gesac, concessionaria dei servizi aeroportuali nello scalo di Capodichino, dove si stima transiteranno, fino alle gare di luglio, oltre 10mila passeggeri tra atleti, arbitri, delegazioni ed accompagnatori provenienti dai 125 paesi coinvolti nell’Universiade.Il contratto prevede l’affidamento a Gesac dei servizi logistici, di accreditamento, accoglienza e smistamento delle delegazioni di atleti, accompagnatori e ospiti dell'Universiade.«Grazie al contributo di Gesac e alla disponibilità dei rappresentanti di Enac, saranno predisposti corridoi preferenziali e circuiti di accoglienza appositamente allestiti direttamente nell’Aeroporto di Napoli-Capodichino per facilitare le operazioni di accreditamento e smistamento presso gli alberghi e i luoghi di destinazione» fa sapere il Commissario Straordinario Gianluca Basile a margine della sottoscrizione.Sarà fornito un servizio di “Arrivi e Partenze” da/per Aeroporto Internazionale di Napoli Capodichino verso i luoghi di pernottamento (villaggi atleti e/o hotel ufficiali) per tutte le delegazioni internazionali. Gli ospiti in arrivo troveranno aree appositamente allestite con personale qualificato in grado di svolgere rapidamente tutte le procedure di accreditamento e smistamento.Dopo le procedure di pre-accreditamento, le “delegazioni atleti” verranno trasferite verso i villaggi atleti (e/o Hotel) di Napoli, Caserta e Salerno con servizi bus, operati dal Comitato Organizzatore Napoli 2019.All’interno della struttura aeroportuale saranno istallate delle postazioni “Welcome Desk” da adoperare come sportello di benvenuto/info point presidiate da personale Universiade Napoli 2019.All’esterno, nell’area parcheggio, con l’utilizzo di tensostrutture, sarà collocata la Delegation Welcome Center e la Waiting area. Gli atleti e gli altri componenti delle delegazioni, dopo aver effettuato le registrazioni richieste per la partecipazione ai tornei, saranno accompagnati presso i villaggi assegnati ai singoli ospiti.