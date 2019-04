CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 23 Aprile 2019, 09:23

Saranno Universiadi a rifiuti zero e per certificarlo arriverà a Napoli alla fine di giugno anche Rossano Ercolini, anima del movimento Rifiuti Zero e premio Nobel per l'ambiente. Nel 2013 infatti ha ricevuto a San Francisco dalle mani del presidente Obama il famoso Goldman Environmental Prize per la sua attività. Con lui a Napoli arriverà anche Paul Connett, scienziato statunitense, professore di chimica e tossicologia, tra i fondatori della strategia Rifiuti Zero.SINERGIADopo l'intesa raggiunta, grazie alla sensibilità mostrata sul tema dal commissario all'Universiade Gianluca Basile, seguirà la firma di un protocollo tra Universiade Napoli 2019 e Zero Waste Italy per rendere ecosostenibile l'evento che avrà luogo a Napoli e in Campania dal 3 al 14 luglio. L'associazione affiancherà la struttura commissariale in tutti gli aspetti connessi alla gestione dei rifiuti. Imponenti i numeri. Di intesa con Amesci, saranno formati 3600 volontari sulle buone pratiche zero waste, i quali provvederanno alla distribuzione di manualetti multilingue, da conservare, nei quali saranno ricordate le buone pratiche da seguire con l'obiettivo rifiuti zero.LE BUONE PRATICHENei 56 siti dove si svolgeranno le Universiadi saranno presenti altrettanti punti informativi sull'attività di Zero Waste Italy. Allo stesso modo previsti diversi momenti formativi rivolti tanto ai partecipanti quanto ai componenti della struttura commissariale dell'Universiade. Momenti in cui si parlerà di separazione a monte, raccolta differenziata porta a porta, compostaggio, riciclo, riuso, e soprattutto prevenzione del rifiuto. Quest'ultimo aspetto in particolare è alla base del progetto culturale a spreco zero e nello specifico si punta a Universiade plastic free: i pasti saranno serviti unicamente con meal boxes e stoviglie compostabili. Allo stesso tempo per contrastare lo spreco alimentare, le aziende che si occuperanno del catering dovranno gestire le eventuali eccedenze alimentari dei pasti preparati per gli atleti e lo staff - le meal boxes - in sinergia con associazioni di volontariato attive sul territorio per la distribuzione di pasti. Sarà molto più arduo contrastare il ricorso alle bottiglie di plastica. Si cercherà di ottenere una collaborazione da parte dei consorzi di produttori in merito.