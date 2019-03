L'organizzazione delle cerimonie d'apertura e chiusura dell'Universiade 2019, in programma a Napoli e in Campania dal 3 al 14 luglio, sarà affidata alla società gestita da Marco Balich, noto come «il cerimoniere delle Olimpiadi». Nei giorni scorsi il commissario straordinario, Gianluca Basile, aveva annunciato una cerimonia in grande stile, tale da non invidiare quella di un'Olimpiade. Concetto ribadito stamattina dalla dirigente della struttura commissariale Annapaola Voto che - intervenendo a Salerno - ha annunciato l'aggiudicazione dell'appalto per le cerimonie a un personaggio di caratura internazionale. Balich ha firmato le cerimonie d'apertura delle Olimpiadi invernali di Torino 2006 e Sochi 2014 e dell'ultima Olimpiade estiva, quella di Rio de Janeiro 2016. Oltre che la cerimonia di chiusura degli Europei di calcio in Ucraina del 2012 e di tanti altri eventi, da Expo 2015 alla tappa napoletana dell'Americàs Cup nel 2012. La sua società produce eventi live in tutto il mondo. Da definire il cartellone dei big che si esibiranno in occasione delle due cerimonie. Contatti sono in corso proprio in questi giorni con Jovanotti e con la campionessa paralimpica Bebe Vio.

Mercoledì 27 Marzo 2019, 18:53 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2019 19:01

