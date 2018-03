Universiadi, ok della Corte dei Conti: si può dare il via alle gare d'appalto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 15 Marzo 2018, 08:48 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2018 08:48

La Corte dei Conti firma il decreto, il commissario per le Universiadi Luisa Latella, a tre mesi dalla sua nomina, diventa pienamente operativo. Una schiarita sull'organizzazione della manifestazione sportiva che sembrava bloccata dopo che il vertice dell'Aru, l'agenzia regionale guidata da Raimondo Pasquino che finora ha organizzato Napoli 2019, era stato di fatto esautorato con una delibera della Giunta regionale a febbraio. Una vacatio di poteri durata un mese.Ora tutto è nelle mani del prefetto Latella che già ieri ha scritto ai presidenti delle federazioni sportive per chiedere di indicare i competition manager di ogni disciplina inserita nel programma della manifestazione. Un passaggio che finora non era stato ancora espletato. Significa che ogni area sportiva avrà un referente per tutti i 170 Paesi che partecipano alle Universiadi. Sarà il competition manager a provvedere a tutti gli aspetti relativi alle gare della sua area. Per fare un esempio, il referente degli sport acquatici dovrà garantire l'intero programma che riguarda nuoto, pallanuoto, tuffi, vela con i problemi connessi, a cominciare dal garantire standard internazionali nella rilevazione dei tempi o nell'assegnazione dei punteggi nei tuffi. In pratica si riconosce il know how del Coni nell'organizzazione di grandi eventi sportivi internazionali.