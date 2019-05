Continuano le audizioni per gli aspiranti performers della Cerimonia di apertura della 30esima Summer Universiade Napoli 2019 che si terrà il 3 luglio allo Stadio San Paolo di Napoli. Lo show, firmato Marco Balich, vedrà la partecipazione di 1500 performers tra appassionati di sport, di ballo moderno, contemporaneo, tradizionale, appassionati di musica e di ogni altra forma d'arte. In migliaia sono attesi sabato e domenica dalle 10 alle 19 per le audizioni che si svolgeranno allo Stadio San Paolo.Un'occasione unica per tanti giovani di prendere parte al momento più emozionante dell'Universiade: la cerimonia di apertura, trasmessa in mondovisione, alla presenza di atleti e ospiti da tutto il Mondo. Su iniziativa della Regione Campania, del Comitato Organizzatore di Napoli 2019 e della Balich Worldwide Shows, nella giornata di domani, sabato 1 giugno, dalle ore 15 alle ore 17, gli organi di informazione interessati potranno assistere alle audizioni che si terranno nella sala Hospitality Champions, recandosi all'ingresso di fianco al Gate 4-Tribuna Posillipo.

Venerdì 31 Maggio 2019, 13:50

