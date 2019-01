Venerdì 11 Gennaio 2019, 20:57

Firmato in Regione Campania il contratto con l'Aru (Agenzia Universiadi) e la società «Giano SSD srl» che rende operativa l'intesa dei giorni scorsi. Ne dà notizia un comunicato della Giunta regionale. «Già da domani quindi, lo stadio 'Collanà - si aggiunge - è nella gestione della 'Gianò nei termini stabiliti tra le parti. Viene così data attuazione alla deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2018, per la realizzazione e la messa in sicurezza e riqualificazione dello stadio del Vomero, per la ripresa delle attività sportive e per il suo coinvolgimento nel programma delle Universiadi 2019».Programma, si sottolinea, «che prevede siano posti a carico della 'Giano SSD srl', a valere sui sette milioni di euro offerti in gara, i lavori sul blocco palestre di via Ribera, blocco tribuna, lato Piazza Quattro Giornate, palazzetto dello Sport, pista di pattinaggio e sistemazioni esterne. Con finanziamento regionale a valere sui fondi Universiadi 2019, il Commissario per l'Universiadi, con il supporto dell'ARU, provvederà ai restanti lavori riguardanti il campo di gioco e la pista di atletica, blocco tribuna lato Vico Acitillo e piscina». «L'attuazione degli interventi consentirà, in tempo utile per lo svolgimento delle Universiadi 2019, l' utilizzo del campo di calcio, pista di atletica e locali di servizio.L'impianto, nel corso dell'anno, completati i lavori per lotti, sarà progressivamente restituito alla fruizione delle Associazioni sportive. Nei prossimi giorni la Regione Campania illustrerà direttamente il programma di restituzione dell'impianto al quartiere con una iniziativa pubblica» conclude il comunicato d della Regione.(