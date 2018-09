I lavori allo stadio San Paolo di Napoli, con l'appalto per il rifacimento dei seggiolini da affidare entro la fine dell'anno; la sicurezza degli impianti; l'aspetto sanitario; i bandi per la riqualificazione delle strutture sportive da affidare entro ottobre: si è parlato di tutto questo nel corso della cabina di coordinamento dell'Universiade Napoli 2019 che si è tenuta nel pomeriggio a Palazzo Santa Lucia.



Presenti il commissario straordinario per le Universiadi Gianluca Basile, il segretario generale della Fisu Eric Saintrond, il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, il capo di gabinetto del Comune Attilio Auricchio, il presidente regionale del Coni Sergio Roncelli, il presidente del Cusi Lorenzo Lentini. Alla fine della riunione trapela ottimismo: «Procede tutto per il meglio - sottolinea il presidente del Cusi Lorenzo Lentini - Cusi e Fisu hanno constatato i passi avanti fatti nell'organizzazione e il 28 settembre a Losanna saremo presenti con una delegazione per presentare il progetto Napoli in occasione del comitato esecutivo Fisu. Comune e Regione viaggiano di comune accordo. Di sicuro non si torna indietro, sono già partiti gli inviti a partecipare a 200 Paesi».



In effetti - apprende l'Ansa - dei 200 invitati sono già ottanta i Paesi che hanno dato l'adesione a partecipare e altri lo faranno nei prossimi giorni. Per una stima finale dei presenti che dovrebbe aggirarsi intorno alle 160 nazioni. «Tutto ok - afferma il segretario generale della Fisu Eric Saintrond al termine della cabina di regia - penso ce la faremo, sono stati fatti passi avanti». Nel merito si è discusso dei lavori al San Paolo. L'idea è quella di seguire un percorso concordato con il Calcio Napoli per affidare l'appalto per la sostituzione dei seggiolini entro la fine dell'anno. In tal senso il 28 settembre ci sarà una riunione tecnica con tutti i soggetti coinvolti. Per quanto riguarda gli impianti sportivi il commissario Basile prevede che entro la fine di ottobre tutte le gare saranno affidate. Nel corso della cabina si è parlato anche dell'aspetto sanitario (con l'individuazione di un responsabile) e dei temi della sicurezza, in particolare della necessità di prevedere un accurato sistema di controllo in relazione ai trasporti e nelle sedi dove maggiore sarà l'affluenza di persone. Coni Servizi, infine, ha ribadito la propria disponibilità a collaborare, sia per quanto concerne l'organizzazione sportiva attraverso le proprie federazioni, sia alla realizzazione degli impianti temporanei. In questo senso è previsto per la settimana prossima un incontro con la struttura commissariale per mettere a punto una convenzione attuativa. Prima della cabina di regia, in mattinata, incontro con i dirigenti della Sidigas Avellino e i tecnici del Comune del capoluogo irpino, per definire modalità e tempistiche dei lavori previsti per l'adeguamento del PaladelMauro, una delle sedi designate per lo svolgimento delle gare di basket.

Martedì 18 Settembre 2018, 20:33

