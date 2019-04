Lunedì 8 Aprile 2019, 13:43

Con l'edizione che si terrà a Napoli dal 3 al 14 luglio, l'Italia consoliderà un primato. Avendo organizzato cinque edizioni delle Universiadi estive, il Belpaese staccherà, in occasione della XXX edizione dei Giochi, sia Cina che Giappone ferme a quota tre e la Bulgaria a due.A ribadire la sua leadership, avendo battezzato anche la prima edizione delle Universiadi (Torino 1959), l'Italia guida la classifica anche nella versione invernale, questo a dimostrazione del profondo legame con la FISU: con Napoli 2019 saranno 11 in totale.L'edizione di Napoli può fin da ora già fissare un record in quanto farà registrare il maggior numero di atleti partecipanti, risultando per distacco la più ricca tra quelle organizzate in Italia. I numeri raccontano che furono circa trecento gli atleti nelle prime due edizioni di Torino (1959 e 1970), poco meno di 500 a Roma (1975) e 3949 in Sicilia (1997), mentre con gli oltre 8000 atleti annunciati, Napoli 2019 non solo centrerà un record in Italia ma insidierà anche il primato di presenze ai Giochi che appartiene a Bangkok, che nel 2007 fece registrare 9006 presenze.Non essendo ancora stato ufficializzato l'elenco degli atleti in gara non è da escludere, allora, che anche questo record, stabilito in occasione dell'edizione thailandese di 12 anni fa, possa crollare.Ricca di grandi firme la storia dei successi italiani alle Universiadi. E se i «miti» Mennea, Simeoni, Pellegrini, Paltrinieri, Vezzali e Chechi hanno tutti bagnato con una medaglia d'oro la loro partecipazione ai Giochi, tra gli sport di squadra il primato di vittorie appartiene alla pallanuoto, salita sul gradino più alto del podio in tre edizioni: Zagabria 1987, Sicilia 1997 e Pechino 2001. Tre ori anche per la pallavolo: maschile (1970 Torino), femminile (1991 Sheffield, 2009 Begrado).