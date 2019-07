Universiadi a Napoli, il caos delle nuove fermate: caccia agli autobus

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 2 Luglio 2019, 08:41

Il nuovo percorso dei bus, tutta una incognita. Le fermate senza l'adeguata segnaletica con gli utenti infuriati, le attese e poi l'amara scoperta di doversi spostare sotto il sole da una parte all'altra. Il cambio del piano traffico ha fornito sul fronte delle viabilità, almeno ieri mattina, degli effetti positivi. L'inferno di lamiere a Sannazaro non c'era, anche via Piedigrotta e Fuorigrotta non erano bloccate se non l'area vicina allo stadio San Paolo. Ma per il trasporto pubblico e per le sei linee interessate - 640, 612, 618, 607, 151, 625 - è stata una mattinata all'insegna della confusione totale.