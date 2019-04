Universiadi di Napoli, in sei sport di squadra la sfida sarà Italia-Giappone

Domenica 7 Aprile 2019, 11:13

Sarà una sfida infinita Italia-Giappone, quella negli sport di squadra alle Universiadi.Per una strana coincidenza, infatti, dalle urne dei sorteggi che si sono svolti giovedì alla Stazione marittima di Napoli, lo scontro tra gli azzurri e gli atleti del Sol Levante si ripeterà sei volte tra il 3 e il 14 luglio su otto tornei complessivi.Le squadre delle due nazioni si incroceranno nei tornei di pallanuoto maschile, pallavolo maschile e femminile, rugby “a sette” maschile e femminile e calcio femminile. In molti casi le due Nazionali saranno avversarie dirette per la qualificazione al turno successivo, in altri gli azzurri, almeno sulla carta, non dovrebbero avere particolari problemi anche se sono innegabili i progressi registrati dai team giapponese che stanno intensificando la preparazione in vista di Tokio 2020.Riflettori puntati sui tornei di volley dove la concorrenza è particolarmente serrata e l’incrocio tra le due rappresentative risulterà probabilmente decisivo nel cammino verso il podio. Tra i maschi l’Italia è stata sorteggiata in un girone che comprende, oltre al Giappone, anche Messico, Svizzera e soprattutto Argentina; ne passeranno due soltanto. Stesso discorso tra le donne. Le azzurre hanno pescato statunitensi, svizzere e giapponesi. Una grande resterà al palo.E se nella pallanuoto, nel girone di ferro in cui è incappata l’Italia (con Ungheria, Croazia e Australia), il Giappone è destinato al ruolo di sparring partner, occhio ai tornei di Rugby a Sette dove le selezioni nipponiche sono considerate dagli addetti ai lavori autentiche mine vaganti. Italia – Giappone anche nel torneo di calcio femminile. Inserite nell’urna con le favorite statunitensi, le due nazionali si contenderanno l’accesso ai quarti. Quattro i precedenti: Italia sempre vittoriosa.