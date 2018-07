Universiadi 2019, iniziati i lavori alla pista di atletica del San Paolo

Sono iniziati oggi i lavori di riqualificazione della pista di atletica dello stadio San Paolo in vista delle Universiadi 2019. L'intervento ammonta a circa un milione e 233mila euro. «Si parte dal San Paolo luogo simbolo dello sport napoletano - ha detto l'assessore comunale allo Sport, Ciro Borriello - e diamo un segnale forte che le Universiadi a Napoli e in Campania si faranno». I lavori riguarderanno non solo il rifacimento della pista di atletica ma anche gli spogliatoi e altri locali che saranno utili alle attività connesse all'atletica leggera.







«Con oggi - ha aggiunto Borriello - siamo in grado di dire che si parte con i lavori per le Universiadi, manifestazione troppo importante per la città, per la regione e per il Paese». Al San Paolo, accanto all'esponente della Giunta de Magistris, c'erano anche la dirigente dell'ufficio che segue i lavori delle Universiadi Napoli 2019, Gerarda Vaccaro, l'impresa affidataria e i responsabili del gruppo di progettazione e della direzione lavori.

Giovedì 26 Luglio 2018, 16:18 - Ultimo aggiornamento: 26-07-2018 18:24

