L'unica data in Campania per Jovanotti è a Castel Volturno il giorno 13 luglio per il Jova Beach Party e dunque non sarà impegnato nella cerimonia di apertura dell'Universiade 2019 in programma il 3 luglio. È quanto precisa una nota dell'ufficio stampa dell'artista. Jovanotti sarà alla Spiaggia Lido Fiore Flava Beach di Castel Volturno il 13 luglio per l'unica data campana del Jova Beach Party, fissata dal 6 dicembre. Jovanotti - si legge nella nota - attualmente impegnato con la preproduzione del tour, conferma che sarà proprio quello di Castel Volturno l'unico appuntamento con la Campania, in occasione di una tappa del Jova Beach Party.

Giovedì 28 Marzo 2019, 17:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA