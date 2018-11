«Universiadi a Napoli, l'impasse è superata. Ritardi impianti? Revoca dei fondi»

Venerdì 23 Novembre 2018, 15:42 - Ultimo aggiornamento: 23-11-2018 15:56

«Abbiamo superato l'impasse di inizio 2018 sui 60 impianti di cui 32 da competizione, i restanti da allenamento». Lo ha detto il commissario straordinario Gianluca Basile, direttore generale dell'Aru, Agenzia regionale per le Universiadi, in occasione del tavolo che si è tenuto oggi a palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania. Ad oggi, come ha spiegato durante il suo intervento, «su un totale di 56 appalti previsti nel piano degli interventi risultano complessivamente 51 gare espletate di cui 48 relative ai lavori, 2 forniture e un accordo quadro». Sono ancora in corso di aggiudicazione 2 gare relative ai lavori. Delle 51 già espletate, sono stati aperti 15 canteri e i lavori sono in corso, 4 contratti sono in fase di stipula, 15 gare sono state aggiudicate in via provvisoria, in attesa del parere preventivo con l'Anac, per l'ok definitivo; sono infine 17 le gare di cui è in corso la verifica dei requisiti e/o verifica di congruità nei riguardi della ditta aggiudicataria. «Visto lo stato delle aggiudicazioni - ha affermato - chiedo la collaborazione di tutti i Comuni. È ora possibile e necessario che tutti gli altri Enti locali, proprietari degli impianti, imprimano un'accelerazione alle procedure di competenza per arrivare nel più breve tempo possibile all'apertura di tutti i cantieri».«L'Universiade estiva di Napoli dimostrerà che l'Italia è in grado di organizzare eventi sportivi mondiali e questo servirà anche perché l'Italia è candidata a ospitare l'Universiade invernale 2026». Lo ha detto il presidente Fisu, Oleg Matytsin, in occasione della riunione di oggi sullo stato di attuazione dei lavori, in vista delle Universiadi 2019, in programma a Napoli e in Campania dal 3 al 14 luglio prossimo. «Tra poco più di 7 mesi, la Fisu celebrerà 70 anni - ha affermato - e a Napoli si terrà la 30esima edizione dell'Universiade. Questi giochi universitari saranno l'evento sportivo più importante del 2010, per questo gli occhi di tutti saranno rivolti alle prestazioni degli atleti». «Non avremmo mai potuto pensare a luogo migliore per celebrare tutti questi anniversari del Paese dove fu organizzata la prima edizione delle Olimpiadi universitarie - ha aggiunto - che si sono svolte a Torino nel 1959». «Ci saranno - ha proseguito - oltre 100 emittenti tv e radio per diffondere le Universiadi nel mondo». Matytsin non ha tuttavia mancato di evidenziare anche le criticità ancora in essere. «Ieri sono stato allo stadio San Paolo, alla piscina Scandone e al PalaBarbuto - ha concluso - c'è ancor molto da fare. Anche perché nel momento in cui i lavori saranno conclusi servirà altro tempo per le attrezzature, i servizi e poi per testare gli impianti».«Se c'è qualche ritardo troppo serio allora ci sposteremo verso un altro impianto, se dobbiamo annunciare azioni sanzionatorie con la revoca dei finanziamenti e destinarli ad altre sedi possiamo e dobbiamo farlo». Lo ha detto Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania, in occasione della riunione che si è svolta oggi con i vertici dell'Aru, Coni, Cusi, Fisu e Anac, in merito alle Universiadi 2019. «Stiamo entrando nella terza fase del nostro percorso - ha affermato - dobbiamo riprendere ,le energie per correre ultimo miglio, per lo sprint finale». «La collaborazione con l'Anac guidata da Raffaele Cantone - ha sottolineato - non è solo istituzionale, ma la conferma di un lavoro quotidiano tra la struttura commissariale e l'Autorità nazionale anticorruzione». «La Fisu è stata spesso in apprensione per il rispetto dei tempi - ha concluso - per un attimo abbiamo perso un pò la bussola, ma l'abbiamo recuperata e siamo ripartiti».Sarà organizzato su tre macro-poli il Villaggio degli Atleti per le Universiadi 2019: polo di Napoli al porto, e la sistemazione del Centro per i Servizi Medici nella Stazione Marittima, polo di Caserta e polo di Salerno. Il commissario straordinario Gianluca Basile, direttore generale dell'Aru, nel corso dell'incontro di oggi in Regione, ha ricordato che saranno «circa 100mila gli atleti attesi insieme con gli allenatori e ci sono da ospitare più di mille arbitri negli hotel». «Per le navi che ospiteranno gli atleti nel porto di Napoli - ha sottolineato - l'aggiudicazione è stata conclusa due giorni fa. Gli hotel avranno un'importanza fondamentale soprattutto a Salerno e Caserta». Saranno circa 4mila gli atleti ospitati nel porto di Napoli a bordo della Msc Lirica e Costa Crociere Vittoria, circa 3000 tra atleti e arbitri in hotel prevalentemente situati a Caserta, Salerno dove «sono stati prenotati tutti i posti letto occorrenti» e circa 2000 atleti nelle residenze Universitarie di Salerno e Napoli, attraverso l'accordo sottoscritto con l'Adisurc per 1500 posti letto nel Campus universitario di Fisciano, nel Salernitano. Il Centro di Accreditamento principale verrà realizzato all'Aereoporto di Capodichino, per il quale è in corso la stipula dell'accordo con Enac e Gesac, mentre alla Mostra d'Oltremare, oltre a essere la sede delle competizioni dei tuffi e del judo, sarà sistemato il Media Press Center.«Sono stati 112 i pareri finora espressi dall'Anac sulle gare per le Universiadi e sono costanti i contatti con i tre uomini della Gdf che si sono occupati anche dell'Expo di Milano». Lo ha detto Raffaele Cantone, presidente dell'Anac, autorità nazionale anticorruzione, in occasione del tavolo di oggi con i vertici di Universiadi, Fisu, Coni, Cusi, enti locali e Regione Campania. «Abbiamo seguito il percorso fase per fase - ha affermato Cantone - e devo dare atto che il commissario straordinario Gianluca Basile ha messo in piedi uno staff che ha adottato soluzioni sempre corrette e in linea con le regole». «Fare bene un appalto - ha sottolineato - fa guadagnare tempo perché non si va verso contenziosi». «Dopo qualche difficoltà iniziale legata all'evento - ha aggiunto - ora le cose stanno andando bene». Cantone ha riconosciuto anche la collaborazione tra Comune di Napoli e Regione Campania che «mettendo da parte le asperità hanno ritenuto che questa delle Universiadi per Napoli fosse un'occasione importante perché gli impianti resteranno sul territorio». «Dopo le perplessità e le critiche del passato - ha proseguito - ora devo esprimere soddisfazione». «Ci sono ancora altri appalti - ha concluso - ma l'appalto più importante, che è quello delle nave per gli atleti, siamo riusciti a portarlo a casa».Partirà da Torino il percorso della fiaccola della 30esima Universiade che si svolgerà a Napoli dal 3 al 14 luglio 2019. È quanto fa sapere il commissario straordinario Gianluca Basile, direttore generale dell'Aru, in occasione della cabina di regia, che si è svolta oggi a palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania. Il grafico della fiaccola è stato approvato lo scorso 20 novembre ed è stato stipulato un accordo con il Cusi per il percorso. La partenza è nel capoluogo piemontese, sede della prima Universiade, poi tappa a Losanna, dove si trova la sede della Fisu; quindi Roma con Città del Vaticano, prima di giungere in Campania per l'avvio delle gare. Il piano di aggiornamento di cui si è discusso nella riunione di oggi tiene conto della possibilità di utilizzare lo stadio del Rugby dell'ex base Nato di proprietà della Fondazione Banco di Napoli; inserito anche un intervento di riqualificazione del campo A dello Stadio di Afragola. Una decisione sorta in seguito all'incertezza di poter utilizzare lo Stadio Albricci di Napoli come campo principale per le gare di rugby.Superata «la fase critica in cui si remava contro, ora si va tutti nella stessa direzione». A parlare è Lorenzo Lentini, a capo del Cusi, in occasione della riunione sulle Universiadi che si è svolta a palazzo Santa Lucia, a Napoli, sede della Regione Campania. «Se siamo a questo punto - ha affermato - è perché si è fatto gioco di squadra, l'Italia ha raccolto la sfida dopo la rinuncia del Brasile ed è stato fatto tutto con grande entusiasmo». Per Sergio Roncelli, presidente del Coni Campania, «è stato recuperato un ritardo» causato da una mancata collaborazione iniziale che, ora, invece c'è e «sta portando ai risultati che vediamo». «Siamo i primi a volere che l'immagine della Campania nel mondo sia più bella possibile - ha concluso - Otteniamo, in questa regione, risultati incredibili con i campioni olimpionici e quella degli impianti rimessi a nuovo è una grande eredità».