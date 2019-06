Domenica 9 Giugno 2019, 18:17 - Ultimo aggiornamento: 09-06-2019 18:27

Prove tecniche riuscite. Si accendono le luci e i colori sono quelli del tricolore: verde, bianco, rosso. Due ingegneri per un warm up notturno. Completata definitivamente la procedura di riempimento della Scandone. L’acqua clorata ha colmato la vasca interna. Operazione ultimata nell’impianto di Fuorigrotta, che si appresta a diventare vera cittadella dello sport, grazie ai Giochi di luglio. Va delineandosi un polo flegreo unico nel suo genere, da far invidia al mondo intero, con una concentrazione mai vista di strutture natatorie nel circondario. Esprime soddisfazione il commissario straordinario delle Universiadi 2019 Gianluca Basile. «Dopo tanto tempo e grandi lavori finalmente di nuovo l’acqua nelle piscine». Poi toccherà alla fase due, come da cronoprogramma. Incaricato di procedere il responsabile del trattamento Gianni Capizzi, della CAG Chemical, il «mago» delle acque.Prende corpo anche la copertura della vasca esterna, che resterà in pianta stabile dopo la kermesse internazionale all'ombra del Vesuvio. Nuoto e pallanuoto sono in ottime mani, non solo per il colpo d’occhio. E sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, così scrive: «Napoli 2019 Summer Universiade: primo impianto completato. Ecco il primo test con l’acqua della «nuova» piscina Scandone, realizzata dalla Regione Campania. Una piscina bellissima. Un bel regalo al mondo dello sport e a Napoli. To Be Unique».