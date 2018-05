Lunedì 14 Maggio 2018, 15:22 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 15:22

Il commissario straordinario per le Universiadi Napoli 2019 ha pubblicato il bando per i lavori allo stadio San Paolo di Napoli. Il bando scade il 21 maggio alle 14 e prevede due lotti di interventi: la riqualificazione della pista di atletica per un importo dei lavori pari a 1.726.524,92 euro, comprensivo di oneri di sicurezza, oltre Iva e somme a disposizione della stazione appaltante, per complessivi 2.194.972,29 euro; interventi di riqualificazione di alcuni impianti dello stadio San Paolo, per un importo dei lavori pari a 1.823.217,37 euro, oltre Iva e somme a disposizione della stazione appaltante, per complessivi 2.246.899,93 euro. Il bando è un'indagine di mercato, in base agli articoli 63 e 66 del codice degli appalti. Le offerte pervenute verranno poi vagliate e l'affidamento avverrà utilizzando le deroghe commissariali. «Contiamo di affidare velocemente i lavori - spiega all'Ansa il prefetto Luisa Latella, commissario per le Universiadi - manderemo l'avviso anche ad Ance e Confindustria così come concordato per ottenere un maggior numero di imprese interessate».