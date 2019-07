Il capo dello Stato Sergio Mattarella è arrivato pochi minuti fa nella stazione ferroviaria di Napoli Centrale, a bordo di un Frecciarossa proveniente da Roma. Ad accoglierlo il prefetto di Napoli, Carmela Pagano. Mattarella, salutato da alcuni passeggeri con applausi, ha poi lasciato in auto la stazione. Il presidente della Repubblica questa sera sarà allo stadio San Paolo per dare il via ai giochi della XXX Universiade estiva.

Mercoledì 3 Luglio 2019, 18:36 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2019 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA