Universiadi a Napoli, il capo della delegazione del Cile finisce in ospedale

Mercoledì 10 Luglio 2019, 14:47

Un malore improvviso e la corsa in ospedale hanno interrotto bruscamente le Universiadi del capodelegazione del Cile. Gonzales Fernando, 44enne al vertice della dirigenza cilena, è stato operato d'urgenza ieri per una colecistite acuta che l'ha costretto ad un ricovero immediato.L'intervento chirurgico è stato eseguito in regime d'emergenza all'ospedale del Mare dall'equipe dell'unità operativa di Chirurgia d'urgenza diretta da Giovanni Arciero ed è riuscito brillantemente, concludendo nel tardo pomeriggio di ieri.La colecistectomia è stata realizzata in laparoscopia per consentire al dirigente un ricovero breve e il ritorno alle Universiadi. Lo staff impegnato nell'operazione è stato composto dai chirurghi Simone Squillante e Luigi Barra con il supporto anestesiologico di Miryam Piccirillo. Attualmente il 44ebbe è ricoverato nel presidio di Ponticelli in buone condizioni cliniche.