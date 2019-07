Uno sprinter algerino, Mohamed Abdelhakim, 20 anni, è stato colto questa mattina da un malore mentre era in procinto di gareggiare sulla pista dello stadio San Paolo di Napoli per le Universiadi. Immediatamente soccorso dai sanitari che hanno prestato le prime cure del caso, l'atleta algerino, colpito da heatstroke (colpo di calore) è stato poi trasportato all'ospedale Cardarelli di Napoli dove è ricoverato, in condizioni stazionarie. La prognosi è riservata.

Mercoledì 10 Luglio 2019, 16:17 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2019 16:26

