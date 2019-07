Universiadi, code davanti allo stadio San Paolo: «Così cambiamo l'immagine di Napoli»

Mercoledì 3 Luglio 2019, 20:00 - Ultimo aggiornamento: 03-07-2019 21:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non contano le ore di attesa e il caldo asfissiante. I cancelli del San Paolo sono stati presi d’assalto da migliaia di persone. L’attesa per la cerimonia inaugurale delle Universiadi 2019 e la curiosità di vedere il nuovo stadio hanno spinto tutti a essere presenti all’evento nonostante le temperature elevate. «Ne vale la pena – ripetono in strada – perché questa cerimonia mostrerà una Napoli diversa dal solito. Siamo in grado di organizzare grandi eventi e le Universiadi ne sono la prova. In queste settimane avremo i riflettori del mondo puntati addosso e dobbiamo fare bella figura. Non possiamo fallire questo appuntamento. Abbiamo la possibilità di cambiare l’immagine di Napoli nel mondo».