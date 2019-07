Martedì 2 Luglio 2019, 08:39

Del fitto campionario delle figuracce, nazionali e internazionali, rimediate da Napoli a causa delle baruffe tra uomini delle istituzioni, quella di ieri assume dimensioni letteralmente olimpiche, dunque planetarie. Abbiamo fatto il callo, ahinoi, ai continui strappi tra De Magistris e De Luca, che sono riusciti a litigare finora praticamente su tutto, dallo stadio San Paolo al teatro San Carlo, dai lavori a via Marina a quelli per Bagnoli, passando per le scie chimiche e la scissione dell’atomo. Ma ieri è accaduto qualcosa di diverso, e di più grave. È accaduto che il sindaco della città che ospita le Universiadi, al via oggi con le prime gare degli atleti, abbia deciso di disertare la presentazione ufficiale dell’evento evocando addirittura venti di censura. La scena, piuttosto desolante, si è consumata virtualmente sotto gli occhi del mondo. E di quegli stessi giornalisti che hanno potuto assistere al miracoloso recupero del tempo perduto (dopo mesi di chiacchiere e liti da pollaio) e al restyling dei principali impianti sportivi della città.In piena sindrome da accerchiamento, De Magistris ha interpretato come delitto di lesa maestà la circostanza che il protocollo della presentazione, stabilito dalla Federazione internazionale degli sport universitari, non contemplasse un suo intervento ufficiale. E smanioso come al solito di buttarla in politica - nonché di circondarsi di nemici, di cui deve avvertire evidentemente un gran bisogno - ha finito per allargare un po’ troppo il bersaglio, facendo credere di essere vittima di una specie di complotto internazionale, quasi che una fantomatica spectre avesse ordito ai suoi danni una sorta di congiura del silenzio, evidentemente per impedire alla sua voce di levarsi alta e rivoluzionaria. Praticamente una supercazzola olimpica. Che oltre a tradire un notevole nervosismo da parte del sindaco, segnala quanto il livello dello scontro istituzionale, dalle nostre parti, abbia raggiunto un punto di non ritorno.Bisogna leggere in filigrana la pantomima di ieri. Innanzitutto per segnalare l’equivoco di partenza. A stabilire il protocollo è la Fisu, la federazione internazionale degli sport universitari, e in base al protocollo erano previsti solo due interventi: quello di Oleg Matytsin, presidente della stessa Fisu, e di Vincenzo De Luca, in quanto governatore della Campania, ente promotore. Punto e basta. Al sindaco sarebbe toccato rispondere alla domande dei giornalisti. Si può discutere a lungo di cerimoniali, etichette, regole e tavole apparecchiate. Ma il protocollo internazionale (piaccia o non piaccia) parlava chiaro e questo De Magistris avrebbe dovuto saperlo.E forse lo sapeva, ma l’occasione per cercare lo strappo e fare ammuina, in ossequio al (finto) editto borbonico del 1841, era troppo ghiotta per non essere sfruttata al volo. Soprattutto perché tra i presenti (e parlanti) c’era il suo nemico di sempre, l’odiato governatore De Luca. Sia chiaro, De Magistris fa bene a soffiare sull’orgoglio della città, e a montare su tutte le furie quando Napoli viene bistrattata, maltrattata, vilipesa. Fa altrettanto bene a pretendere - come accadde tempo fa con la cabina di regia per Bagnoli - che la città da lui amministrata non venga esclusa dai tavoli che contano e dalle scelte più importanti. Ma non è certamente questo il caso. In questa vicenda il sindaco - animato, al pari di De Luca, dal sincero desiderio che la manifestazione sia coronata da successo - se l’è cantata e suonata da solo, comportandosi un po’ come quei bambini che durante le partite di pallone, quando le cose non vanno per il verso giusto, portano via il Super Santos dicendo «con voi non gioco più». Da un sindaco ci si attenderebbe qualcosa in più. Un profilo istituzionale più alto, innanzitutto. Soprattutto adesso che - altro che Sputtanapoli - la città è tornata alla ribalta internazionale (proprio grazie alle Universiadi) e il livello dei suoi servizi è sotto gli occhi del mondo.Scassare tutto per una giusta causa può avere un senso. Scassare tutto per scassare tutto, fino a intonare il famoso mantra di Nanni Moretti - mi si nota di più se vado alla festa o se non ci vado? - segnala invece una pericolosa deriva. E un continuo slittamento dalla dimensione amministrativa a quella puramente politica. È difficile aggiungere altre parole a quelle che, sommessamente, ci siamo permessi di pronunciare altre volte. Ai protagonisti di queste stucchevoli piroette andrebbe ricordato che la collaborazione istituzionale - con la Regione, con le federazioni internazionali, con i commissari incaricati di portare avanti l’organizzazione dei grandi eventi - non è un optional, né una gentile concessione, ma un preciso dovere. Che trasformare le istituzioni in un ring è un delitto, ma farlo alla vigilia di un importantissimo appuntamento internazionale è un esercizio di autolesionismo sul quale andrebbero interrogati non i politologi, ma gli psichiatri. E che la foto di Beppe Sala, sindaco di Milano, Pd, e Luca Zaia, governatore del Veneto, Lega, abbracciati l’uno all’altro in occasione della presentazione della candidatura di Milano Cortina, ci fa apparire, per contrasto, piccoli piccoli. Piccoli e con lo sguardo che non supera di un palmo il nostro naso.