Un'opportunità professionale unica nell'evento sportivo internazionale che mette al centro Napoli e la Campania. Patrizio Oliva, ambasciatore dell'Universiade che si terrà dal 3 al 14 luglio, torna a invitare i volontari a iscriversi per prendere parte all'organizzazione della manifestazione (volunteer.universiade2019napoli.it). Nel corso di un evento sulla comunicazione nella solidarietà, moderato dal giornalista della Tgr Campania Gianfranco Coppola, che si è tenuto nel Comando italiano della Base Nato a Lago Patria, Oliva ha ribadito: «Vivo minuto per minuto l'organizzazione dell'Universiade, tutti stanno lavorando sulla stessa lunghezza d'onda. L'Universiade è un'occasione da non perdere per il riscatto della nostra città, della regione e anche per i ragazzi che possono mettere in pratica le conoscenze accumulate in un evento di questa portata. Sono sempre rimasto piacevolmente sorpreso dallo spirito di appartenenza dei volontari nelle nove edizioni delle Olimpiadi a cui ho partecipato, da atleta, tecnico e commentatore televisivo. Ci saranno giovani in arrivo da ogni angolo del mondo - ha concluso - che troveranno accoglienza, apertura della nostra terra, assieme ad arte, cultura e integrazione».

Lunedì 15 Aprile 2019, 16:52 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2019 17:26

