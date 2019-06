Universiadi, cambia il piano traffico: ecco il testo dell'ordinanza

Domenica 30 Giugno 2019, 20:47 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2019 21:09

Il Comune di Napoli ha modificato a parte da domani 1 luglio il dispositivo di traffico per le Universiadi, che prevede percorsi differenziati per i veicoli degli atleti e per i veicoli privati. «In seguito ad approfondimenti con la Questura di Napoli- afferma il Comune - sono state condivise le seguenti modifiche alla viabilità:1) inversione del senso di marcia di via Giordano Bruno, da piazza della Repubblica a piazza Sannazaro, per consentire una riduzione del traffico di via Piedigrotta; 2) senso unico di circolazione in viale Antonio Gramsci, da piazza Sannazaro a piazza della Repubblica, che sarà dedicato al traffico ordinario; 3) spostamento del corridoio per gli atleti su via Caracciolo nel tratto parallelo a viale Gramsci, da piazza della Repubblica a via Sannazaro (con ritorno su viale Antonio Gramsci, da piazza Sannazaro a piazza della Repubblica, in corsia promiscua).Inoltre in via Caracciolo, da piazza della Repubblica a via Sannazaro, viene istituita una corsia riservata ai veicoli che trasportano gli atleti partecipanti ed i mezzi di servizio delle Universiadi: Nella corsia riservata è consentito il transito anche ai veicoli dei residenti delle seguenti strade: via Francesco Caracciolo (tratto da piazza della Repubblica a via Sannazaro), via Giambattista Pergolesi (tratto da piazza della Repubblica a via Sannazaro), via Ferdinando Galiani (tratto da piazza della Repubblica a via Sannazaro), via Tommaso Campanella (tratto da viale Antonio Gramsci a via Francesco Caracciolo).Vengono istituiti anche sensi unici di circolazione in: - via Giordano Bruno, da piazza della Repubblica a piazza Sannazaro; - viale Antonio Gramsci, da piazza Sannazaro a piazza della Repubblica; - via Francesco Caracciolo, da piazza della Repubblica a via Sannazaro. Inoltre è previsto : - Obbligo di svoltare a destra su via Sannazaro, per i veicoli circolanti in via Francesco Caracciolo e provenienti da piazza della Repubblica; - Obbligo di svoltare a sinistra su via Sannazaro, per i veicoli circolanti in via Francesco Caracciolo e provenienti da via Posillipo/largo Sermoneta/via Mergellina; - Obbligo di svoltare a sinistra su piazza della Repubblica per poi immettersi in via Riviera di Chiaia per i veicoli circolanti in viale Antonio Gramsci eccetto che per i veicoli che trasportano gli atleti partecipanti o a servizio delle Universiade o i veicoli diretti al passo carraio del Consolato degli Stati Uniti d'America, che potranno immettersi in rotatoria per proseguire su viale Anton Dohrn o su via Francesco Caracciolo (veicoli diretti al Consolato degli Stati Uniti d'America).