Universiadi a Napoli, ok agli impianti dai delegati internazionali

Mercoledì 3 Aprile 2019, 13:04 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2019 13:12

Non solo una serata all'insegna del buon cibo, in una cornice da sogno come il chiostro di Santa Chiara. La cena di ieri sera con i capi delegazione dei Paesi iscritti all'Universiade è stata l'occasione per testare le prime impressioni degli ospiti, a Napoli per l'Hod (il meeting dei capi delegazione), su impianti e accoglienza.«È andata bene - dice il commissario delle Universiadi Gianluca Basile a margine del convegno promosso dall'Università Parthenope sul ruolo della ricerca scientifica nel campo delle attività sportive - sono rimasti incantati dal posto e le prime impressioni sugli impianti sono positive. Qualcuno mi ha confessato di temere il disastro e invece è rimasto favorevolmente colpito. Palacasoria e Scandone hanno superato il test. Sul Palavesuvio c'è ancora da fare ma stiamo lavorando sodo. E anche chi prima storceva il naso perché si aspettava il tradizionale villaggio degli atleti, ha constatato che ci sono tutte le condizioni per un'ospitalità di livello e che con i lavori siamo a buon punto».Nulla da dire anche sul San Paolo, in attesa che comincino i lavori per i nuovi seggiolini, con i capi delegazione che ne hanno approfittato per scattare selfie negli spogliatoi del Napoli. Buone notizie anche per quanto riguarda i volontari: «C'è stato un boom di iscrizioni - afferma Basile - dopo l'appello di Patrizio Oliva. L'ultimo dato sulle iscrizioni dice che sono 2700 le richieste pervenute. A questi vanno aggiunti i 1300 volontari che saranno garantiti dalle singole federazioni. Il totale fa 4000 sui 5600 necessari. Ne mancano 1600 che contiamo di recuperare a breve anche grazie alla mobilitazione del mondo universitario». Altri 1500 volontari saranno forniti dalla Protezione Civile e saranno di supporto alle forze di polizia. Oggi pomeriggio Basile firmerà una convenzione con la Gesac per l'accoglienza a Capodichino. È prevista per venerdì invece la firma dell'accordo con Cotrac per i trasporti.