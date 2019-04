Napoli. Universiadi, Rosolino: «Saranno i Giochi della Grande Bellezza»

Giovedì 25 Aprile 2019, 21:09 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2019 21:14

Al via la campagna social in direzione delle Universiadi di luglio. Massimiliano Rosolino inizia il suo viaggio alla scoperta di Napoli 2019: un dialogo itinerante con la mascotte Partenope, per promuovere la città, la Campania e l’Italia. «Non c’è modo migliore di farsi conoscere tramite lo sport e far apprezzare a 360 gradi le bellezze che spesso, anche noi napoletani, sottovalutiamo, perché a portata di mano. Torino 1959 - Napoli 2019: i 60 anni delle Universiadi, evento storico e lo celebreremo nel migliore dei modi», spiega convinto il biondo nuotatore, oro alle Olimpiadi di Sydney 2000, che ha iniziato il suo tour da Castel dell’Ovo.«A Napoli non facciamo le cose a caso. Dimostreremo come in 70 giorni riusciremo a fare i Giochi universitari più belli in assoluto», ammette fiducioso l’ambassador della kermesse internazionale all’ombra del Vesuvio dal 3 al 14 luglio. «Saranno i Giochi della Grande Bellezza». Provare per credere.