Martedì 16 Aprile 2019, 18:44

Cuffia e occhialini, medaglie e primati. «80 voglia di Universiadi». Due mesi e venti giorni al grande evento all’ombra del Vesuvio e si arricchisce di un nuovo volto, social e televisivo, la squadra di campioni impegnata a promozionare i Giochi universitari a Napoli e in Campania dal 3 al 14 luglio. Ambassador Coni a Rio 2016, Massimiliano Rosolino si tuffa nell’evento internazionale che vedrà la partecipazione di oltre 8 mila atleti, provenienti da 124 paesi del mondo. Con il suo carico di simpatia e contagiosa passione, Rosolino aggiunge un ulteriore tassello di qualità alla macchina organizzativa. All’oro di Mosca’80, Patrizio Oliva, impegnato nel reclutamento dei volontari, a Davide Tizzano, Sport Operation Manager, due volte primo a Seoul’88 e ad Atlanta’96, il biondo nuotatore napoletano classe’78 porta in dote l’oro di Sydney 2000.«L’Universiade è un evento straordinario, un’occasione unica per valorizzare le bellezze di Napoli e della Campania, unite all’entusiasmo e al talento della propria gente. Parteciperanno campioni prestigiosi in questa manifestazione che mostra l’aspetto più umano, meno frenetico di altre competizioni». Vincitore insieme a Marco Maddaloni di Pechino Express, come già avvenuto nel recente passato in Brasile e in Corea, Rosolino realizzerà pillole social, per raccontare la straordinarietà della kermesse, la bellezza dello sport, l’unicità di una location impareggiabile, l’interconnessione tra i giovani atleti che da ogni angolo del mondo affluiranno nella città di Partenope. «Ci sarà la possibilità di lasciare in eredità impianti rimessi a nuovo. Napoli affronterà l’Universiade con grande entusiasmo, come sempre fa in grandi occasioni». Parola di Massimiliano Rosolino.