Universiadi, sorteggi degli sport a squadre con Di Martire del Posillipo

Mercoledì 3 Aprile 2019, 15:58 - Ultimo aggiornamento: 03-04-2019 16:56

Si completa domani - con il sorteggio degli abbinamenti dei tornei femminili e maschili degli sport a squadre (calcio, pallanuoto, pallacanestro, rugby e pallavolo) - il calendario delle gare delle diciotto discipline sportive iscritte alla trentesima Summer Universiade Napoli 2019.A partire dalle ore 13.30 - spiega una nota - alla Stazione Marittima di Napoli, nel corso della sessione conclusiva dell'Heads of Delegations meeting, il segretario generale della Fisu, Eric Saintrond, dirigerà le operazioni di sorteggio. Alle operazioni saranno presenti diversi nomi dello sport indicati dalle federazioni nazionali: per la pallacanestro femminile è prevista la partecipazione di Mabel Bocchi, oltre 120 presenze nella Nazionale maggiore.Per il calcio femminile ci sarà Valeria Pirone, attaccante del Chievo Verona e della Nazionale italiana; in campo maschile è attesa la presenza del portiere del Napoli e della Nazionale italiana Under 21, Alex Meret. Per la pallanuoto femminile la scelta è ricaduta su Alessia Morvillo dell'S.C. Flegreo (Serie A2), già con la Nazionale italiana all'Universiade di Taipei 2017.Sarà invece Massimo Di Martire, Circolo Posillipo, a rappresentare la pallanuoto maschile. Per la pallavolo maschile ci sarà Giacomo Giretto, campione del mondo con l'Italia ai Mondiali del 1994, e per le donne Martina Ferrara, Polisportiva Due Principati Volley, Baronissi, Serie A2. Per il rugby femminile ci sarà Giordana Duca, stella della Capitolina e della Nazionale; tra gli uomini Diego Varani, ex capitano della Nazionale italiana Rugby Sevens. Al termine dei sorteggi è prevista (ore 18) una conferenza stampa.