Giovedì 9 Maggio 2019, 10:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Come già annunciato in precedenza, la Struttura Commissariale si è impegnata a provvedere alla tinteggiatura di tutte le pareti perimetrali dello stadio ‘Caduti di Brema’ - ubicato nel quartiere Barra di Napoli» dichiara il Commissario Straordinario di Napoli 2019, Gianluca Basile. «Circa 800mila euro sono stati impiegati per il rifacimento del manto erboso e per l’impianto di illuminazione. Abbiamo programmato una seconda fase di interventi – precisa Basile - per riqualificare le mura perimetrali a completamento del restyling dell’impianto che ospiterà allenamenti delle squadre di calcio iscritte alla 30^ Summer Universiade».