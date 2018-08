Mercoledì 29 Agosto 2018, 18:26 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2018 19:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Via libera entro settembre agli ultimi bandi per le ristrutturazioni degli impianti sportivi per le Universiadi 2019. È questo il risultato della riunione che si è svolta oggi nella sede dell'Anac a Roma tra il commissario per le Universiadi Gianluca Basile e il presidente dell'Anac Raffaele Cantone. Nella riunione, spiega Basile all'ANSA «abbiamo fatto il punto della situazione sui bandi ed esaminato le criticità sulle procedure messe in atto. Questo ci permette di accelerare nel mese di settembre tutta la parte dei lavori e di portare a conclusione i bandi di gara e delle aggiudicazioni». Un'accelerazione forte, quindi, nelle prossime settimane, per la ristrutturazione degli impianti, ma anche l'apertura del capitolo servizi per le Universiadi che, ha spiegato il commissario Basile all'Anac, dovranno coinvolgere con gli affidamenti professionalità già presenti in strutture pubbliche come le federazioni sportive nazionali, il Coni, l'Adisurc, la Mostra d'Oltremare di Napoli. Per servizi si intende il contributo all'organizzazione di una parte dei servizi sportivi, del marketing, della comunicazione, e del food and beverage. Su questo punto ci sarà un approfondimento in una nuova riunione fissata per la settimana prossima.Basile ha anche comunicato all'Anac che la Regione Campania ha appostato 14,6 milioni di euro sullo stadio San Paolo, e ha ricevuto ampia rassicurazione dall'Anac di piena collaborazione per l'utilizzazione di questi fondi. «Nella riunione - spiega Basile - ho anche espresso il mio personale ringraziamento a Cantone e alla struttura del'Anac per il lavoro svolto in pieno mese di agosto. Ci hanno dato sempre risposte importanti in tempo reale, offrendo un importante contributo alla costruzione di questo importante evento sportivo per Napoli, per la Campania e per tutto il Paese».