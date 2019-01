Venerdì 4 Gennaio 2019, 19:31 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2019 19:47

Riunione operativa oggi a Palazzo Santa Lucia con i rappresentanti della Regione, la società «Giano Ssd srl» e il commissario delle Universiadi 2019. Obiettivo dell'incontro, convocato dal vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, è stato dare attuazione alla delibera della Giunta regionale per la realizzazione e la messa in sicurezza e riqualificazione dello stadio Collana, allo scopo di utilizzare l'impianto per la ripresa delle attività sportive e il suo utilizzo in occasione delle Universiadi del luglio 2019. Al termine, le parti hanno condiviso un programma per l'immediato inizio degli interventi e il conseguente aggiornamento degli atti di affidamento alla Giano Ssd srl.Il programma prevede che siano posti a carico della Giano, a valere sui 7 milioni di euro offerti in gara, i lavori sul blocco palestre di via Ribera, blocco tribuna, lato piazza Quattro Giornate di Napoli, Palazzetto dello Sport, pista di pattinaggio e sistemazioni esterne.Nel contempo, con finanziamento regionale a valere sui fondi Universiadi 2019, il commissario per le Universiadi, con il supporto dell'Agenzia regionale delle Universiadi (Aru), provvederà ai restanti lavori riguardanti il campo di gioco e la pista di atletica, blocco tribuna lato vico Acitillo e piscina.Gli interventi saranno eseguiti in conformità alla progettazione già redatta dall'Aru. L'attuazione degli interventi consentirà, in tempo utile per lo svolgimento delle Universiadi 2019, l'utilizzo del campo di calcio, pista di atletica e locali di servizio. L'impianto, nel corso dell'anno corrente, completati i lavori per parti funzionali, sarà gradualmente restituito alla fruizione delle associazioni sportive.