Torna l'acqua nella coloratissima fontana in via Argine a Ponticelli, parzialmente ristrutturata in vista delle Universiadi. L'opera, il cui design fu ideato dall'artista internazionale Daniel Buren, sorge proprio al centro della rotatoria a ridosso del Palavesuvio e della sede Abc Napoli, l'azienda municipalizzata del Comune di Napoli che si occupa del ciclo delle acque sul territorio partenopeo.Dopo anni di abbandono, lasciata a secco e sporca, negli ultimi giorni sono stati effettuati diversi interventi da operatori della Napoli Servizi. Innanzitutto il ripristino del sistema idraulico e delle caditoie, con la pulizia dei canali di scolo dell'acqua. I lavori hanno riguardato, in particolare, il ritinteggio delle superfici cercando di rispettare i colori e la tonalità scelti da Buren nei primi anni Duemila per l'opera d'arte, gli stessi che caratterizzano anche il prospiciente palazzo dell'Abc.L'opera "Cerchi nell'acqua" di Daniel Buren fu realizzata a partire dal 2002 e ultimata nella primavera del 2004. Buren, classe 1938, è un pittore e uno scultore francese di fama internazionale. L’artista, si legge su Treccani, «ha partecipato alle più importanti rassegne di arte contemporanea, tra le quali la Biennale di Venezia nel 1986, aggiudicandosi il Leone d'Oro». Le sue opere, come quella pensata e realizzata per Ponticelli, mostrano lo strettissimo legame tra architettura e paesaggio. In effetti, i cerchi colorati dell’enorme palazzo e della stessa fontana di Ponticelli hanno sempre attirato l’attenzione dei passanti e sono diventati il simbolo del quartiere della periferia orientale della città.Non mancano le critiche sui social e qualche difetto ai lavori in corso. A partire dal fatto che l’intervento è stato realizzato in maniera frettolosa e senza un vero e proprio progetto di riqualificazione così come richiederebbe una opera d’arte quale è, appunto, quella di Buren. La fontana, mostra, ovviamente i segni di usura, specie nelle superfici laterali. In realtà, come sottolineato dai residenti, già negli anni scorsi ci sono stati interventi di manutenzione alla fontana che, però, non sono stati sufficienti a farla funzionare in modo adeguato. Il lavoro sarà ultimato nel weekend dagli uomini della Napoli Servizi.Continua, dunque, lo sforzo per rendere più decorosa la città in vista dell’appuntamento internazionale delle Universiadi. L’acqua tornerà a zampillare nella fontana già a partire dai prossimi giorni. La speranza è che il lavoro possa resistere a lungo e non sia solo un “miracolo” delle Universiadi.