Universiadi, tutti pazzi per la bellissima atleta del Regno di Eswatini: è lei la reginetta dell'evento

Il pubblico dell'Universiade di Napoli ha già eletto la sua beniamina: sorriso solare su un corpo statuario, l'atleta del regno di Eswatini (Stato dell'Africa meridionale fino al 2018 noto con il nome di Swaziland) ha conquistato i favori del San Paolo candidandosi al titolo di Miss Universiade, come riconosciuto anche dall'organizzazione che ha twittato sul profilo ufficiale dei Giochi il video in cui si vede l'atleta fare il giro di campo dispensando baci e sorrisi e venendo ricambiata dai circa 30.000 presenti. Il termometro dell'accoglienza della cerimonia di apertura dei Giochi ha fatto registrare bordate di fischi per Francia e Germania riservando invece un boato per le delegazioni sudamericane di Brasile e Argentina (immancabile è comparsa una maglia di Maradona sugli spalti). Molto applaudite anche la delegazione americana e quella russa. Gesto carino, infine, da parte della delegazione dell'Uruguay verso la città ospitante: «Tante grazie Napoli, l'Uruguay ti ama».

Mercoledì 3 Luglio 2019, 22:23 - Ultimo aggiornamento: 4 Luglio, 00:07

