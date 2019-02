Università Federico II, collettivi contro Di Maio: salta la convention antiracket

Blitz dei centri sociali nell'università Federico II di Napoli dove è prevista nel pomeriggio la convenzione delle associazioni antiracket aderenti alla Fai. Gli attivisti dei centri sociali hanno esposto uno striscione contro il vicepremier Luigi Di Maio, che avrebbe dovuto partecipare al convegno dopo l'impegno di questa mattina allo stabilimento Leonardo di Pomigliano d'Arco. Di Maio ha però annullato la sua partecipazione all'appuntamento della Federico II. «Come studenti e studentesse della città di Napoli - fanno sapere gli attivisti del centro sociale Insurgencia - non accettiamo la venuta di uno speculatore come Di Maio, leader politico di un Movimento che ha tradito tutte le promesse fatte in campagna elettorale: dalla battaglia contro le grandi opere passando per l'ultima questione del regionalismo differenziato, i pentastellati hanno chinato il capo di fronte al loro alleato di governo, avallando la barbarie del ministro Salvini in merito alla questione dei migranti e al decreto (in)sicurezza».

Ecco perché, proseguono, «abbiamo deciso di presidiare gli ingressi dell'aula dove era previsto l'arrivo del vicepremier fin da stamattina poiché non accettiamo la presenza di uno speculatore come Di Maio all'interno dei nostri luoghi della formazione. Evidentemente intimorito dalle contestazioni alla fine il vicepremier ha deciso di annullare la sua visita all'università. Questa è l'ennesima dimostrazione che nelle nostre città non c'è spazio per chi ha tradito il Sud dopo aver fatto il pieno di voti con false promesse e che ha svenduto il paese alla barbarie leghista».

Lunedì 18 Febbraio 2019, 15:40 - Ultimo aggiornamento: 18-02-2019 16:18

