È stato eletto il nuovo cda dell«Università »Federico II« di Napoli. Le designazioni »realizzate in piena sintonia tra il rettore Matteo Lorito, in carica dal 1° novembre, e il Senato Accademico - si legge in una nota - assicurano la rappresentanza di tutte e 5 le aree culturali dell'Ateneo, la rappresentanza di tutte e 4 le scuole, la rappresentanza di genere così come richiesta anche dallo statuto e la scelta degli 8 candidati, interni ed esterni, più votati nei rispettivi ambiti«.

APPROFONDIMENTI L'UNIVERSITÀ Università Federico II Napoli, Lorito nuovo rettore:... IL CASO Policlinico Federico II e Covid, Iervolino spazza via le polemiche:...

LEGGI ANCHE Università Federico II Napoli, Lorito nuovo rettore: «Pronti 150 posti del Policlinico per l'emergenza Covid»

Compongono il nuovo cda della Federico II: Giuseppe Campanile (Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali), Giuseppe Castaldo (Dipartimento di Medicina molecolare e Biotecnologie mediche), Pierluca Maffettone (Dipartimento di Ingegneria chimica, dei Materiali e della Produzione industriale), Edoardo Massimilla (Dipartimenti di Studi umanistici) Alessandro Pezzella (Dipartimento di Fisica) come componenti interni, Maria Luisa Chirico (Università degli Studi della Campania Vanvitelli), Elda Morlicchio (Università di Napoli L'Orientale) e Paola Verdinelli (esperta) come componenti esterni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA