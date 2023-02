L'introversione sannita la esprime immediatamente, non appena scorge il capannello di telecamere e fotografi. «Ma che ci fate qui? Non sono una persona famosa» esclama. E invece Maria Edda Cavuoto ha tutti i titoli per avere l'attenzione mediatica perché alla bellezza di 84 anni ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Napoli Federico II con la votazione di 90/100. Ieri la discussione della tesi in Diritto Ecclesiastico dal titolo «La libertà di coscienza», con la Commissione presieduta dalla sua tutor, Maria d'Arienzo, ordinaria di Diritto ecclesiastico, Diritti confessionali e Diritto canonico del Dipartimento di Giurisprudenza che alla fine della seduta ha voluto complimentarsi con la neo dottoressa «per l'insegnamento di vita che ha dato a tutti gli studenti e anche a noi docenti. La dedizione e l'impegno della dottoressa Cavuoto sono stati esemplari». Cavuoto è di Montesarchio, nel beneventano, e ha insegnato 40 anni nella scuola media locale, ma il suo impegno lo ha profuso anche come tenente della Croce Rossa Italiana e consigliera comunale. E intanto ha già annunciato che la seconda laurea non sarà di certo l'ultima: ora si rimetterà sui libri per laurearsi in Scienze Politiche sempre alla Federico II.

Dottoressa in Giurisprudenza a 84 anni: che sensazione si prova?

«Sono contenta perché ho realizzato il sogno che avevo da ragazza: volevo laurearmi in Giurisprudenza per diventare magistrato. Invece la mia vita ha seguito un percorso differente, erano anni e tempi diversi, in cui le donne non ricevevano nessun incoraggiamento per proseguire gli studi. Dopo il diploma all'Istituto Magistrale ho quindi subito iniziato a insegnare come maestra delle elementari, perché si usava così. Solo tempo dopo ho avuto la caparbietà di iscrivermi a Lettere così una volta laureata sono diventata professoressa e ho insegnato alle medie: quarant'anni nella stessa scuola. Il Liceo no, non mi interessava perché alle superiori ci sono ragazzi già formati, ho preferito quelli da modellare».

È stato difficile il corso di laurea?

«Laurearsi a 84 anni non è più difficile di farlo quando si è giovani. Ma le confesso che basta che le cose si facciano con piacere e con passione e non sono mai complicate, anzi si alleggeriscono».

Perché ha scelto Diritto Canonico?

«Ho scelto l'argomento della tesi di laurea consciamente, non mi è stato suggerito dalla docente ma lo volevo ostinatamente. Prima di tutto l'esame mi è piaciuto molto, quindi la materia mi aveva già appassionato. Poi perché la chiesa come istituzione non mi soddisfa, e nella mia tesi “La libertà di coscienza” ne ho esposto i motivi».

Durante la pandemia ha tenuto esami usufruendo dell'opzione a distanza?

«No, li ho tenuti tutti in presenza. Anzi purtroppo la pandemia mi ha rallentato. Ho aspettato che gli esami tornassero in presenza perché non avevo nessuna intenzione di sostenerli online. Erano gli ultimi due esami, volevo completare il mio percorso didattico sempre allo stesso modo: guardando negli occhi i docenti senza che ci fosse lo schermo di un computer tra noi. E così ho fatto».

Quante ore al giorno dedica allo studio?

«Molte, non saprei dirle con esattezza, ma dopo aver fatto le faccende di casa che vivendo da sola si limitano a poche cose essenziali mi metto alla scrivania e inizio a studiare. I libri mi riempiono la giornata, non c'è niente di più bello che dedicarsi allo studio di nuove materie».

Il momento più importante del suo percorso didattico?

«Sono due: quando ho terminato la tesi, rileggendola l'ho trovata davvero ben fatta. E il momento della proclamazione, accompagnato dall'applauso degli altri laureandi e delle loro famiglie».

Chi l'ha accompagnata qui?

«Mi avrebbero dovuto accompagnare due amici di Montesarchio, ma alla fine mia figlia Amelia (anche lei laureata in lettere come me), il mio genero e mia nipote mi hanno fatto una sorpresa e sono venuti anche loro. Gli avevo detto di evitare perché vivono a Roma e sarebbe stato complicato, ma hanno tanto insistito per festeggiarmi».

Quindi ci sarà una festa?

«Ma quale festa. No, voglio tornare a casa, in fondo non ho fatto nulla di eccezionale. La festa è stata la seduta di laurea, va bene così. Poi devo iniziare a programmare gli studi...».

Gli studi?

«Sì la prossima laurea sarà in Scienze politiche. La politica è un argomento che mi appassiona da sempre, sono stata anche consigliere comunale e vorrei approfondire alcuni temi. E poi io non dimentico che gli esami non finiscono mai».