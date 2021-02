Università Federico II, da Giugliano a Mezzocannone per rubare un videoproiettore: arrestato

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Decumani sono intervenuti in corso Umberto I per la segnalazione di un furto in un ufficio.

Una volta sul posto, i poliziotti hanno sorpreso una persona che rovistava in una stanza del locale utilizzando alcuni arnesi atti allo scasso; inoltre, l’uomo è stato trovato in possesso di un videoproiettore riportante la targhetta «Università Federico II» e, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza dell’Università, gli investigatori hanno ricostruito che, poco prima, aveva sottratto l'apparecchio dalla facoltà di Giurisprudenza in via Porta di Massa.

Davide Fasciano, 25enne di Giugliano in Campania con precedenti di polizia, è stato arrestato per furto aggravato.

