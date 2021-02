Università Federico II, stop lezioni in presenza: l'ira degli occupanti

Dopo tredici giorni di occupazione della facoltà di Lettere, il direttore del Dipartimento di Studi Umanistici, Andrea Mazzucchi, ha deciso di sospendere tutte le attività in presenza che l'Università Federico II aveva mantenuto in questi mesi, con un'attenta pianificazione degli ingressi per via del Covid. In particolare, non si terranno le sedute di laurea magistrale di domani, e «per evitare inaccettabili disparità di trattamento tra gli studenti dei diversi corsi di laurea, le attività di didattica in presenza sono sospese in tutti i plessi dipartimentali» ovvero non soltanto la sede occupata di Porta di Massa ma anche quelle al corso Umberto, via Mezzocannone e via Marina. Il collettivo Lettere Occupata non ci sta alle decisioni del direttore del Dipartimento e contrattacca. Circa una ventina di studenti ieri pomeriggio hanno fatto irruzione nella sede centrale per occupare il rettorato, ma sono stati fermati a ridosso dell'area di accesso della direzione generale. Dopo circa tre ore di sit-in, il direttore Mazzucchi li ha incontrati e ha ribadito la decisione presa, necessaria per tutelare la salute del personale docente e gli studenti.

Il collettivo Lettere Occupata senza mezzi termini ha accusato il direttore Mazzucchi di aver trovato «una scusa» per sospendere le attività in presenza. «Alle vostre minacce rispondiamo con l'azione. È di ieri (lunedì, ndr) la notizia del blocco delle attività in presenza, tra cui le lauree magistrali delle facoltà umanistiche. La scusa? C'è l'occupazione» per poi ribadire che da un loro censimento ci sarebbe «una quantità smisurata di posti in cui si possono spostare le sedute, garantendo a tutti la possibilità di tenerle in presenza e in sicurezza. Basterebbe semplicemente la volontà di farlo per permettere l'inclusività di tutti». Il direttore Mazzucchi sottolinea «la natura paradossale e contraddittoria degli occupanti che reclamano per un verso un ritorno alla presenza (peraltro già avviato nelle forme rispettose della salute di tutti), ma di fatto, con la loro azione e con il suo protrarsi nel tempo, ne impediscono la praticabilità». Per poi ribadire: «Le attività in presenza riprenderanno non appena saranno liberati i locali di Porta di Mazza, nel rigoroso rispetto delle norme anti Covid e dopo la necessaria sanificazione», che costerà non poco alla Federico II poiché investirà tutti gli ambienti dell'edificio.

Da quasi due settimane gli occupanti di Lettere stanno procedendo con attività di ogni tipo, dallo yoga nel chiostro al cineforum serale, oltre alle assemblee con studenti, precari, lavoratori dello spettacolo e con il movimento ambientalista Friday for Future. In alcune giornate si arriva anche a 200 presenze molte delle quali non appartenenti al mondo studentesco. C'è però l'altra faccia della medaglia, composta da migliaia di studenti in corso, tra cui anche alcuni di altri collettivi, che disapprovano questa occupazione. Sui social volano parole grosse e l'accusa di «prevaricazione e prepotenza, non protesta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA