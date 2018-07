Università, il grande flop di residenze e buoni pasto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 6 Luglio 2018, 09:11 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2018 09:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’università è sì didattica ma rappresenta anche la vita quotidiana di uno studente per almeno cinque anni della sua crescita. La scelta di dove iscriversi e in quale città studiare passa, quindi, anche attraverso una scrupolosa valutazione dei servizi che potranno appagare le diverse esigenze che si presenteranno durante il percorso accademico. Il capitolo residenze sembra il vero tallone di Achille dei servizi universitari napoletani. Incidere sulle borse o sui pasti è quasi solo questione di soldi e di organizzazione. Migliorare il circuito delle residenze universitarie comporta, invece, valutazioni tecniche, immobiliari, manutentive e gestionali molto più complesse che rendono difficili cambi di rotta nel breve periodo. A Napoli e provincia ne sono attive solo quattro, si tratta di quella di via Brin, la Parthenope di via Ferraris, la Paolella di Fuorigrotta e quella di Pozzuoli. Tutte insieme possono ospitare solo 800 studenti, ma riempirle risulta addirittura difficile. Basta solo leggere le zone in cui si trovano per capire che nel cuore della città c’è il deserto, quindi gli studenti, pur di non essere delocalizzati, preferiscono fittare case da privati incrementando spesso il mercato degli affitti al nero. Non esiste, infatti, alcun vincolo di spesa per i fuori sede assegnatari di borse di studio che, una volta incassati i soldi, possono decidere se andare in residenza oppure cercarsi un posto letto privato. L’assurdo è che le residenze sono aperte lo stesso anche se non al completo, ma addirittura quella di Pozzuoli viene pagata col metodo “vuoto per pieno”. Ovvero, anche se ci vivono solo 50 studenti su 300, la società che la gestisce viene pagata come se fosse sold out.«Stiamo provvedendo a trovare metodi che possano riempire le nostre residenze – afferma Mimmo Apicella, presidente Adisurc -. Immaginiamo borse di studio per fuori sede vincolate all’alloggio in residenza, la quota verrebbe direttamente decurtata dalla borsa e versata alla residenza.