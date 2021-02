NAPOLI - Il mare, l’economia blu e l’economia circolare sono i temi di riferimento del Contamination Lab dell’Università Parthenope di Napoli progetto promosso dal dipartimento di Studi Economici e Giuridici e coordinato dal Clab chief Antonio Garofalo, che si conferma una frontiera di sviluppo a cui agganciare nuove opportunità di conoscenza e di innovazione della cultura imprenditoriale.

Grazie alla prima fase di formazione del Clab Uniparthenope e al supporto delle imprese partner, gli studenti presenteranno un’idea di start up volta a soddisfare le richieste di innovazione delle aziende partner. Diverse le challenge proposte: Agb Company S.p.A. Harmont&Blaine Junior (Marco Montefusco), per la digitalizzazione e ripianificazione delle strategie e-commerce aziendale causate dalla pandemia di Cov-Sars2 e sostenibilità nell’industria dell’abbigliamento in particolar modo su nuove implementazioni dell’economia circolare; Idal Group Scarl. (Anna del Sorbo, Michele di Nocera), per il recupero degli scarti e possibilità di riciclare e riutilizzare le materie prime all’interno del processo produttivo nel reparto di carpenteria metallica; Spartan Tech Srl (Paul Renda), per l’app in blockchain che permetta al turista una volta scansionato il rifiuto, di tracciarne il recupero, al fine di ottenere sconti sul soggiorno (esempio tassa di soggiorno); Lauro.it Spa (Salvatore Lauro), per migliorare la qualità di viaggio del turista diportista, dal comfort di navigazione (esempio propulsioni ecologiche delle navi) ai servizi offerti a bordo, soprattutto in previsione del flusso turistico generato dalla nomina di Procida come Capitale della cultura 2022; Rdr Spa (Luca Serena), nell’ambito dell’economia circolare, migliorare la gestione dei fanghi di depurazione da scarto a risorsa (come fonte di energia o nutrimenti per l’agricoltura), produzione di energia elettrica attraverso il flusso d’acqua presente nelle tubazioni grazie all’uso di microtecnologie, riparazione delle reti idriche e tubazioni interrate senza l’interruzione del ciclo idrico o la presenza di scavi, nuove forme di manutenzione predittiva allo scopo di anticipare le rotture ed evitare emergenze; Sood Srl (Marco Pagano), per contribuire all’ampliamento dell’attività proposta della piattaforma Ristoply implementando nuove metodologie per il recupero degli olii esausti anche da privati e condomini; Celentano società agricola Srl (Alberto Celentano), per soluzioni innovative per l’adozione di packaging sostenibili nel tema del food and wine: dal risparmio della materia, anche tramite la semplificazione dell’imballo, alla possibilità di utilizzare maggiormente il materiale riciclato e facilitare le attività di riciclo dopo l’uso, così come il trasporto green nel mondo della logistica dallo stoccaggio alla consegna della merce.

«Anche per quest’anno i team del CLab Uniparthenope hanno accolto con grande entusiasmo le sfide lanciate dalle imprese da noi selezionati nell’ambito della blue e circular economy – spiega il Clab chief, Antonio Garofalo - Ogni gruppo dovrà rispondere ad una challenge proponendo una soluzione innovativa alle sfide che le imprese hanno messo sul tavolo. Un’occasione unica per i nostri giovani Clabber – incalza il professor Garofalo - per mettere alla prova le loro capacità imprenditoriali lavorando a stretto contatto con le imprese coinvolte per mettere a fuoco un’idea di start up innovativa che sarà oggetto della competizione finale, la Start up competition, programmata per fine marzo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA