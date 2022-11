Università Parthenope, a Napoli secondo allarme bomba in poco più di un mese

Secondo allarme bomba in poco più di un mese. Sotto attacco per la seconda volta è la sede del Centro Direzionale di Napoli dell’Università Parthenope.

Non è ancora chiaro quale sia stato il modo in cui sia stato divulgato l’allarme, le ipotesi si riferiscono ad una mail, come già accaduto precedentemente, o ad una chiamata, ovviamente anonima.

Sul posto si trovano gli artificieri e le forze dell’ordine per chiarire le dinamiche della vicenda e per setacciare tutti gli ambienti dell’edificio così da scongiurare l’ipotesi di una bomba presente all’interno di essi.