Università, prof in sciopero e caos esami: «Basta promesse»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 1 Giugno 2018, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 07:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria scende di nuovo in campo. Da oggi i 7mila firmatari in tutta Italia iniziano un nuovo sciopero degli esami, motivati anche dall'impasse del governo e mette nello sconforto migliaia di docenti che in questi mesi hanno incontrato la ministra Valeria Fedeli e ricevuto promesse, a oggi non mantenute. A Napoli c'è la compagine che ha firmato di più grazie al corpo docente dell'Università Federico II, più o meno quanti quelli della Sapienza di Roma. L'ultima volta che hanno incrociato le penne era settembre (firmarono in 5.600 in tutta Italia) e in quella occasione oltre 700 docenti fecero saltare le sessioni. Questa volta la sensazione è che possa esserci meno compattezza e più malumori da parte degli studenti, sebbene le motivazioni siano ancora più precise e soprattutto con un'ottica più ampia.«Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo. Ora tutto passa nelle vostre mani. Sarete voi a ottenere i risultati che verranno. Scioperate compatti» esorta Carlo Ferraro, professore di Motori Termici per trazione al Politecnico di Torino e leader del Movimento che nei giorni scorsi ha spiegato in 22 pagine ai firmatari modalità e indicazioni dello sciopero. In sintesi, si chiede la risoluzione definitiva della vertenza sugli scatti, concorsi per professori associati, professori ordinari e per nuove leve di ricercatori e, novità di questa manifestazione di protesta, 80 milioni di euro per borse di studio per gli studenti. I concorsi richiesti sono 6mila per associati, 4mila per ordinari, 4mila per ricercatori. «Ma i costi non sono in proporzione ai numeri, dato che per associati e ordinari si tratta essenzialmente di concorsi per chi è già nell'Università (quindi il costo corrisponde solo all'incremento di stipendio), per i ricercatori si tratta di nuove assunzioni (e quindi il costo è pieno). I 10mila docenti in totale, quindi, costano, complessivamente, quanto 4mila ricercatori» precisa Marcello D'Aponte, referente per Napoli del Movimento e docente di Diritto del Lavoro al dipartimento di Scienze Politiche. Si sciopera solo in occasione del primo appello, mentre tutti i successivi appelli si terranno regolarmente. Se cioè un esame è fissato per il 5 e il 19 giugno, la sessione che salta sarà quella del 5 giugno.