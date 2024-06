Partiamo da un presupposto: l'università Vanvitelli e la Federico II sono parti lese e potranno agire utilizzando tutti i mezzi che la legge mette loro a disposizione. I fatti che raccontiamo sono contenuti in una denuncia che la Als - Associazione Liberi Specializzandi, ha inviato, nell'ordine: alla Procura della Repubblica, all'Ispettorato del lavoro, all'Agenzia delle entrate e per conoscenza al rettore della Vanvitelli, a quello della Federico II, all'Ordine dei medici, ai direttori delle due scuole coinvolte, Oftalmologia (Vanvitelli) e Dermatologia (Federico II), e alla Direzione generale della formazione e del diritto allo studio del ministero. Così nessuno potrà dire di non essere stato informato.

I fatti

APPROFONDIMENTI L'Università Federico II di Napoli celebra i federiciani con la “Giornata dello studente”, in cattedra Salemme e Maresca Così Agritech Academy guida la ricerca di 28 università E Malika Ayane si racconta agli studenti della Federico II prima del concerto

Il caso è il seguente: la doppia iscrizione da parte di una giovane dottoressa napoletana a due scuole specializzazione contemporaneamente, Oftalmologia e Dermatologia, benché sia assolutamente vietato dalla legge. Vietato per una serie di ragioni non proprio campate in aria come il rispetto di una frequenza obbligatoria pari a 38 ore alla settimana, vale a dire un po' meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì. Come si può pensare di frequentare due scuole di specializzazione che prevedono, entrambe, la presenza quotidiana? Bisognerebbe chiederlo alla dottoressa che al momento è già stata sospesa dall'Università Vanvitelli e verosimilmente lo sarà anche dalla Federico II ammesso che non sia già accaduto. A parte la difficoltà, anzi l'impossibilità, di seguire due corsi nello stesso tempo, va anche detto che la dottoressa ha regolarmente percepito due borse di specializzazione pari a 25mila euro all'anno. Emolumenti che - spiega meglio Massimo Minerva, presidente dell'associazione Als - sarà certamente chiamata a restituire. La domanda ora è una sola: possibile che accadano simili episodi? Quanti saranno in Italia gli specializzandi che, come la dottoressa di Napoli, frequentano in barba alla legge - e alla necessità di studiare seriamente avendo scelto come professione quella di curare, e salvare, la vita della gente - due scuole di specializzazione? Difficile saperlo anche perché - va detto - il controllo non può essere affidato alle singole università che materialmente non sono in condizioni di poterlo fare. È molto complicato verificare se nell'ambito di 42 sedi universitarie compaia lo stesso nominativo in una o più scuole. Massimo Minerva non ha dubbi: «Dovrebbe pensarci il ministero, le università possono esercitare il controllo solo nell'ambito della loro stessa sede, il resto sarebbe molto complicato». È sempre il presidente dell'Associazione Liberi Specializzandi a segnalare altri episodi di mancati controlli: «Nel 2023 il ministero ha dovuto togliere dei punti a chi non ne aveva diritto dopo avere visto una nostra pubblica dichiarazione. Circa due settimane fa, prima di inoltrare la denuncia in Procura per segnalare questo ennesimo episodio, avevo già scritto al ministero e alle università senza avere alcun riscontro. Eppure, se sono riuscito a farli io, vuol dire si tratta di controlli non particolarmente complessi».

La denuncia

Entrando nel merito della vicenda che riguarda la dottoressa napoletana nella denuncia al vaglio della magistratura si legge che «nelle rispettive graduatorie degli anni accademici 2022 e 2023, con il conforto di diverse testimonianze raccolte dall'associazione, risulta iscritta contemporaneamente al secondo anno della scuola di specializzazione in Oftalmologia dell'Università Vanvitelli e al primo di quella di Dermatologia della Federico II. Una situazione in essere dal primo novembre 2023». «Oltre a commettere l'illecito penale e amministrativo per la frequenza di due scuole di specializzazione di area medica - conclude il presidente Minerva - la dottoressa percepisce illegalmente un doppio emolumento con il conseguente danno erariale».