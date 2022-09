Università Suor Orsola Benincasa, lezioni sospese per un'infiltrazione d'acqua

Gli studenti del dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli sono stati evacuati dalla sede di via Santa Caterina a causa un'infiltrazione di acqua, proveniente dal palazzo che affianca l'edificio universitario.

Sospese le lezioni per la giornata di oggi e di domani. «Vista l’emergenza inaspettata, pertanto, allo stato attuale delle cose e in attesa di comunicazioni sul sito di ateneo, le lezioni si svolgeranno online, per cui non c’è necessità che vi connettiate su Google Meet», si legge sull'avviso pubblicato dai rappresentanti del dipartimento.