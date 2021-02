Università Telematica Pegaso, il Riesame annulla il sequestro: restituiti computer e cellulari

Un nuovo colpo di scena nel corso dell’inchiesta condotta dalla Procura di Napoli a carico della Pegaso: il tribunale del Riesame ha annullato il sequestro emesso pochi giorni fa a carico di Danilo Iervolino - patron e presidente della Università telematica - e ha disposto la restituzione di computer e cellulari agli indagati.

Accolto il lavoro difensivo dei penalisti professor Vincenzo Maiello e Giuseppe Saccone (per Iervolino); Luigi Petrillo per Luciano Bifolco, Ernesto Cicatiello per Biagio Del Prete; Virgilio Marino per Di Prisco, Giuseppe Saccone per Pariota e Andria.

