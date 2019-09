Mercoledì 11 Settembre 2019, 19:38

Questa mattina una delegazione di “MTU Oigus”, l’associazione di studenti finlandesi di giurisprudenza che ha sede presso la Tallinn University in Estonia, unitamente al suo referente, il napoletano Vladimiro Del Gaudio che svolge la professione di avvocato ad Helsinki, ha fatto visita al Tribunale di Napoli.Lungo e cordiale l’incontro con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli, rappresentato in quest’occasione dai due vice presidenti Dina Cavalli e Gabriele Esposito. Tante le tematiche affrontate, in particolare gli studenti hanno discusso sulle differenze dei sistemi normativi e processuali oltre ad approfondire il tema dell’intelligenza artificiale applicata al processo. L’incontro con i vertici dell’Avvocatura partenopea è stato il primo passo di un nuovo percorso, che porterà a ripetere l’esperienza dialogando in futuro con le istituzioni forensi finlandesi.