"Cosa vuoi fare di grande?”. Di grande, non da grande, perché è giusto che chi si affaccia adesso alla vita e al mondo universitario possa immaginare il suo futuro senza limiti, nonostante i tempi bui che stiamo attraversando e che abbiamo attraversato da due anni a questa parte.

Fare riflettere sul proprio domani, porsi le domande corrette per imboccare da subito la strada giusta è quanto si propone Universitas, il progetto di orientamento universitario con professionisti appassionati della formazione che Fondazione Rui (www.fondazionerui.it) offre gratuitamente da aprile a giugno ai ragazzi del IV e V anno della scuola secondaria superiore e che verrà lanciato il 24 marzo alle 18.30 nel corso di un evento online dal titolo “Cosa vuoi fare di grande?” a cui parteciperanno Alessandro D’Avenia, insegnante e noto scrittore, e Daniela Lucangeli, docente universitario e scienziata. Iscrizioni aperte su Eventbrite (bit.ly/cosafaredigrande).

Nell’edizione dello scorso anno, la seconda, a raccogliere l’invito all’evento sono stati oltre 1.200 studenti da tutta Italia, che hanno espresso dubbi, incertezze, paure, ma anche entusiasmo e voglia di non lasciarsi abbattere dalla didattica a distanza e dall’orizzonte basso imposto dal Covid. Di questi, 270 hanno poi proseguito nei due mesi successivi il percorso di affiancamento con i mentor, per arrivare a una scelta universitaria consapevole e motivata. Universitas è un progetto gratuito di mentoring in più sessioni, da aprile a giugno, per aiutare lo studente a individuare la facoltà più adeguata grazie al sostegno di un professionista appassionato di formazione, che lo supporta nella scoperta delle proprie potenzialità e inclinazioni senza tralasciare lo scenario del mercato del lavoro.

“Fondazione Rui crede fortemente nella valorizzazione del merito e del talento, che come diceva Edison è ‘1% ispirazione e 99% olio di gomito’– spiega Giuseppe Ghini, Presidente della Fondazione Rui – e la persegue nei suoi 12 collegi universitari, dove i residenti sono sostenuti da un percorso formativo personalizzato che permette loro di studiare in modo efficace (con medie superiori alle facoltà di riferimento), laurearsi in corso e trovare in pochi mesi un’occupazione soddisfacente. Nel 2020, in piena pandemia, abbiamo sentito l’esigenza di offrire un’occasione di crescita personale e di orientamento anche ai ragazzi che concludono il percorso scolastico. Universitas vuole accompagnare attraverso il mentoring il singolo studente alla scoperta dei propri talenti, desideri e sogni in un momento difficile e travagliato come quello della scelta dell’Università. I dati sull’abbandono negli Atenei italiani sono particolarmente allarmanti: il 12% degli iscritti lascia dopo il primo anno di studi. Questi numeri mettono in evidenza un forte bisogno di orientamento e accompagnamento dei ragazzi nella scelta del proprio futuro”.

Fondazione Rui gestisce 12 Collegi universitari di merito a Milano, Roma, Bologna, Genova e Trieste, riconosciuti dal Mur, che non si limitano a fornire vitto e alloggio, ma supportano la motivazione e il talento con un progetto formativo ad hoc per ogni studente e agevolazioni sulle rette di cui fruisce il 90% dei residenti: nel 2021 il sostegno economico alle famiglie è aumentato del 30% per le fasce ISEE più basse.